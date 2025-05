Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato il 19 maggio a Smirne, nell’ovest della Turchia, per protestare contro i due mesi di detenzione del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, del Partito popolare repubblicano (Chp), il principale partito d’opposizione. İmamoğlu è stato arrestato nell’ambito di un’indagine per corruzione e terrorismo e dopo l’annullamento del suo diploma di laurea, un titolo necessario per ricoprire cariche istituzionali. Il Chp, che considera il suo arresto un atto politico, lo ha candidato alle prossime presidenziali, previste per il 2028.