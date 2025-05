Uno scatto realizzato nel 1986 dal fotografo brasiliano Sebastião Salgado, morto a 81 anni a Parigi il 23 maggio 2025. Ritrae la miniera d’oro a cielo aperto di Serra Pelada, nello stato settentrionale di Parà, in Brasile. I cercatori d’oro, chiamati garimpeiros (arrampicatori), lavoravano in condizioni disumane. Risalivano dalla cava trasportando sacchi di fango dai terreni in basso. Secondo le stime, erano in tutto centomila. Aperta nel 1980, la miniera fu chiusa nel 1986 e con il tempo si è riempita d’acqua, dando vita a un lago inquinato.