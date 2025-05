Un incendio appiccato da alcuni coloni israeliani in un oliveto vicino a Nablus. In Cisgiordania si stanno moltiplicando le aggressioni dei coloni contro i villaggi palestinesi, con l’obiettivo di costringere gli abitanti ad abbandonarli. Il governo di Benjamin Neta­nyahu avrebbe approvato in segreto la costruzione di 22 nuovi insediamenti illegali, e secondo il quotidiano Haaretz avrebbe minacciato di annettere l’area C della Cisgiordania, equivalente al 61 per cento del territorio, se Francia e Regno Unito procederanno al riconoscimento dello stato palestinese.