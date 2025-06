Attivisti di Greenpeace espongono in piazza San Marco un gigantesco striscione con la foto del fondatore di Amazon Jeff Bezos e la scritta: “If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax” (se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse). I festeggiamenti per i 250 invitati al matrimonio con la giornalista Lauren Sánchez sono cominciati il 25 giugno e termineranno quattro giorni dopo. L’evento ha suscitato le proteste di vari gruppi di cittadini contrari alla mercificazione degli spazi pubblici e preoccupati per l’impatto ambientale e per i disagi causati da queste nozze miliardarie.