Una ragazza cerca di sfuggire ad agenti armati di fruste e bastoni nel centro di Nairobi, il 25 giugno. Quel giorno sono state organizzate delle manifestazioni per ricordare le vittime della dura repressione di un anno prima, quando i giovani erano scesi in piazza per chiedere al governo di ritirare una legge di bilancio contestata. Negli scontri tra manifestanti e polizia erano morte almeno 60 persone. Anche quest’anno gli agenti hanno usato la violenza contro i manifestanti, causando almeno sedici morti e 400 feriti.