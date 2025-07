I partecipanti al Pride attraversano il ponte Elisabetta, nel centro di Budapest. La manifestazione era stata vietata da una legge voluta dal governo ultranazionalista, ma il sindaco della capitale ungherese (Gergely Karácsony, avversario del premier Viktor Orbán) ha aggirato il divieto dichiarando il Pride un evento cittadino, per il quale non servivano autorizzazioni preventive. Nonostante le minacce di usare il riconoscimento facciale per individuare e punire i partecipanti, il corteo ha attirato quasi duecentomila persone, molte arrivate da altri paesi europei.