Un gruppo di uomini in fuga durante gli scontri con la polizia seguiti a una serie di aggressioni contro persone migranti. L’11 luglio a Torre Pacheco, nel sudest della Spagna, sono arrivati centinaia di militanti di estrema destra che hanno dato il via a quattro giorni di azioni violente contro i residenti di origine straniera, alcuni dei quali erano stati accusati di aver aggredito un pensionato pochi giorni prima. La polizia ha arrestato decine di persone tra cui il leader locale della rete xenofoba Deport them now.