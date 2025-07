Un campo da golf seccato nell’Hamp­shire, dove le autorità hanno vietato l’uso di acqua potabile per l’irrigazione e altri scopi non essenziali. Divieti simili sono in vigore in diverse regioni del paese, per una popolazione complessiva di quasi nove milioni di persone. In Inghilterra la primavera del 2025 è stata la seconda più arida mai registrata, e in alcune zone, soprattutto nel nord, la portata dei fiumi e le riserve idriche sono scese sotto il livello di guardia, minacciando gli ecosistemi acquatici e l’agricoltura.