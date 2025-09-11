La torre Mushtaha colpita da un bombardamento israeliano nella città di Gaza. L’edificio di dodici piani, dove vivevano decine di famiglie, era un punto di riferimento nel quartiere di Al Rimal, uno dei più importanti della città. L’esercito israeliano ha affermato, senza fornire prove, che era usato da Hamas per sorvegliare l’area. Israele continua a bombardare Gaza, in vista di un’offensiva di terra per prendere il controllo totale della città. I palestinesi che attualmente ci abitano – circa un milione di persone – hanno ricevuto l’ordine di andarsene e spostarsi verso il sud della Striscia.