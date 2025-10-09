Ingorgo in autostrada subito dopo il casello di Wuzhuang, vicino a Chuzhou, nella provincia orientale di Anhui. Gli automobilisti sono sulla via del ritorno dopo il penultimo giorno della Festa di metà autunno, che quest’anno è caduta tra il 1 e l’8 ottobre. La festività coincide anche con le celebrazioni per la fondazione del Partito comunista cinese. Il casello di Wuzhuang è il più grande della Cina, con 36 corsie per la riscossione del pedaggio. Secondo il governo, in questi giorni di festa sono stati fatti 2,3 miliardi di viaggi.
Finite le vacanze
Chuzhou, Cina
7 ottobre 2025
