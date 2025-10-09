Ingorgo in autostrada subito dopo il casello di Wuzhuang, vicino a Chuzhou, nella provincia orientale di Anhui. Gli automobilisti sono sulla via del ritorno dopo il penultimo giorno della Festa di metà autunno, che quest’anno è caduta tra il 1 e l’8 ottobre. La festività coincide anche con le celebrazioni per la fondazione del Partito comunista cinese. Il casello di Wuzhuang è il più grande della Cina, con 36 corsie per la riscossione del pedaggio. Secondo il governo, in questi giorni di festa sono stati fatti 2,3 miliardi di viaggi.