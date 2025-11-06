Il fumo di un incendio in un quartiere residenziale della città sudanese di Al Fashir. Il 26 ottobre le Forze di supporto rapido (Rsf), che dall’aprile 2023 combattono contro l’esercito, hanno conquistato il capoluogo del Darfur Settentrionale, dopo un assedio durato diciotto mesi che ha messo in ginocchio la popolazione. Da quel giorno almeno 70mila persone sono scappate da Al Fashir per raggiungere alcuni campi fuori città indicati come sicuri. Non è possibile fare un bilancio delle vittime della violenza scatenata dalle Rsf, ma si stimano migliaia di morti.