Due delle navi da crociera su cui alloggia una parte dei cinquantamila delegati che partecipano alla trentesima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop30), in corso a Belém dal 10 al 21 novembre. Il governo brasiliano ha scelto questa città come sede della conferenza per la sua vicinanza alla foresta amazzonica, ma la decisione ha suscitato polemiche per l’inadeguatezza delle strutture ricettive, che ha fatto impennare i prezzi dei pernottamenti e costretto gli organizzatori a cercare soluzioni alternative.