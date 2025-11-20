Un gruppo di indigeni brasiliani allontanati dalle guardie di sicurezza dopo aver tentato di entrare nella sede della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop30) per protestare contro la distruzione della foresta amazzonica. La conferenza di Belém, che si conclude il 21 novembre, ha visto il ritorno delle mobilitazioni per il clima dopo tre edizioni ospitate da paesi autoritari. Il 18 novembre migliaia di persone hanno manifestato chiedendo un maggiore impegno contro la crisi climatica.
Ingresso vietato
Belém, Brasile
11 novembre 2025
