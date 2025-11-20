L’aurora boreale illumina il cielo notturno di Monroe, nel Wisconsin, durante una delle tempeste solari più intense degli ultimi decenni. L’attività geomagnetica particolarmente forte ha reso visibile l’aurora boreale anche negli Stati Uniti centrali, tingendo di rosa, rosso e verde le zone rurali del midwest. Fenomeni di questa portata, rari a latitudini così basse, si verificano quando potenti espulsioni di materiale della corona solare raggiungono la Terra e disturbano la magnetosfera.