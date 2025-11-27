Una donna davanti alla sua tenda nel quartiere di Zeitoun a Gaza, allagato a causa delle forti piogge. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in una settimana i temporali hanno distrutto tredicimila tende. Le organizzazioni umanitarie sostengono che servirebbero almeno trecentomila case mobili e tende per accogliere gli sfollati. La situazione è aggravata dalle difficoltà a distribuire gli aiuti. L’accordo di cessate il fuoco prevede l’ingresso di circa seicento camion di provviste al giorno, ma secondo le autorità di Gaza finora Israele ne ha autorizzati in media 145. I dati pubblicati denunciano inoltre che dal 10 ottobre, quando è entrata in vigore la tregua, Israele ha ucciso almeno 345 palestinesi.