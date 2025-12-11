Un gruppo di sfollati congolesi arriva a Bugarama, in Ruanda, vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Dal 5 dicembre centinaia di migliaia di abitanti della provincia congolese del Sud Kivu hanno dovuto abbandonare le loro case a causa dell’avanzata del gruppo armato M23 verso la città di Uvira. I miliziani, che dall’inizio del 2025 controllano un’ampia parte di questo territorio, hanno ripreso le armi nonostante il 4 dicembre a Washington sia stato firmato un accordo tra i presidenti di Rdc e Ruanda per riportare la pace nella regione.