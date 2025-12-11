Un gruppo di persone tenta di attraversare un ponte sul fiume Peusangan, sull’isola indonesiana di Sumatra, danneggiato dalle recenti alluvioni. Alla fine di novembre la combinazione tra le perturbazioni monsoniche e due cicloni probabilmente favoriti dal cambiamento climatico ha innescato precipitazioni eccezionali nei paesi che si affacciano sullo stretto di Malacca e in Sri Lanka, provocando la morte di almeno 1.800 persone. Nel nord di Sumatra, la regione più colpita, le vittime accertate sono quasi mille e si continuano a cercare centinaia di dispersi.