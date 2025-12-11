Una foto scattata da Martin Parr, morto il 6 dicembre 2025 a Bristol, nel Regno Unito. Parr è stato uno dei più importanti fotografi della storia recente, riconoscibile per lo stile ironico e per le immagini dai colori molto saturi. Ha saputo raccontare le persone comuni, cogliendo dettagli bizzarri che illuminano aspetti trascurati della quotidianità. Una volta ha detto: “Le persone sono divertenti, non si discute su questo. Le mie foto sono ambigue come penso che la fotografia dovrebbe essere. Ma il mio lavoro non è dire alle persone quello che sono”.