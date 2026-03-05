Diverse ricerche hanno dimostrato che stare nella natura fa bene all’umore e alla memoria. Alcuni psicoterapeuti stanno provando a sfruttarne l’impatto benefico trasformando le loro sedute in passeggiate all’aria aperta, racconta The Washington Post. Questo tipo di terapia, che combina il movimento fisico nella natura alla conversazione con uno o una specialista, è chiamata walk and talk . Sebbene ancora poco diffusa, sembra avere effetti molto positivi, soprattutto su bambini e adolescenti.