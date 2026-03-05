Nel 2025 l’ammontare dei debiti contratti in tutto il mondo è aumentato di quasi 29mila miliardi di dollari, raggiungendo la quota record di 384mila miliardi, scrive il Financial Times. Lo sostiene uno studio dell’Istituto della finanza internazionale (Iif), secondo il quale la situazione è destinata a peggiorare. I ricercatori dell’Iif sottolineano che l’aumento dei debiti è dovuto innanzitutto agli investimenti dei governi nel settore della difesa, ma anche a quelli legati all’intelligenza artificiale e ad altre tecnologie avanzate. Dai dati emerge inoltre che nel 2025 il rapporto tra i debiti e il pil globale è diminuito per il quinto anno consecutivo attestandosi intorno al 308 per cento. ◆