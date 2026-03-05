L’andatura del _ Tyrannosaurus rex_ (nell’immagine) era molto simile a quella degli attuali uccelli terrestri come gli struzzi, suggerisce uno studio pubblicato su Royal Society Open Science. I ricercatori hanno analizzato alcune serie di impronte fossili e la struttura delle zampe posteriori di diversi scheletri, concludendo che questo carnivoro pesante fino a dieci tonnellate camminava e correva appoggiando a terra solo la parte anteriore dei piedi. In questo modo un esemplare giovane poteva raggiungere una velocità di circa 40 chilometri orari. La scoperta rivela un’altra somiglianza tra i dinosauri bipedi e gli uccelli moderni, che sono i loro discendenti più diretti.