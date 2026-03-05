28 febbraio Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran. Un bombardamento uccide almeno 150 bambine in una scuola nel sud del paese. La guida suprema Ali Khamenei muore in un raid. Sono uccisi anche alti funzionari iraniani. La stampa iraniana riporta 1.045 vittime (dati aggiornati al 4 marzo), vengono colpite 153 città e cinquecento località, per un totale di oltre mille attacchi. L’Iran conduce attacchi contro Israele e in Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait e Qatar. Sono prese di mira le basi statunitensi, ma anche infrastrutture civili tra cui alberghi, aeroporti e impianti per la produzione di energia. Gli attacchi proseguono nei giorni seguenti e causano in tutto nove morti nei paesi del Golfo. Le vittime statunitensi sono sei.