26 febbraio 2026 A Ginevra si conclude il terzo ciclo di colloqui tra Iran e Stati Uniti sul nucleare iraniano, cominciati all’inizio del mese. L’Oman, paese mediatore, parla di “progressi significativi” e afferma che il confronto dovrebbe continuare la settimana seguente.
28 febbraio Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran. Un bombardamento uccide almeno 150 bambine in una scuola nel sud del paese. La guida suprema Ali Khamenei muore in un raid. Sono uccisi anche alti funzionari iraniani. La stampa iraniana riporta 1.045 vittime (dati aggiornati al 4 marzo), vengono colpite 153 città e cinquecento località, per un totale di oltre mille attacchi. L’Iran conduce attacchi contro Israele e in Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait e Qatar. Sono prese di mira le basi statunitensi, ma anche infrastrutture civili tra cui alberghi, aeroporti e impianti per la produzione di energia. Gli attacchi proseguono nei giorni seguenti e causano in tutto nove morti nei paesi del Golfo. Le vittime statunitensi sono sei.
1 marzo Un attacco iraniano in Israele causa la morte di nove persone.
2 marzo Israele bombarda il Libano in risposta al lancio di razzi da parte di Hezbollah e avvia un’operazione di terra. Le vittime in Libano sono più di settanta. Un drone iraniano colpisce la base britannica di Akrotiri, a Cipro, causando danni limitati.
3 marzo Due droni iraniani colpiscono l’ambasciata degli Stati Uniti a Riyadh, con effetti contenuti. Bombardamenti israeliani e statunitensi colpiscono l’edificio di Qom che ospita il consiglio degli esperti, l’organismo incaricato di nominare la nuova guida suprema.
4 marzo Teheran rivendica il “controllo totale” dello stretto di Hormuz. Un sottomarino statunitense affonda una nave da guerra iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka: circa 150 persone risultano disperse. Le difese aeree della Nato abbattono un missile iraniano diretto verso lo spazio aereo turco.
Afp, Bbc, Al Jazeera
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1655 di Internazionale, a pagina 20. Compra questo numero | Abbonati