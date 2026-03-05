◆ Ho letto l’articolo sulle critiche (Internazionale 1654) dalla mia prospettiva di sindaca di Orvinio, un piccolo comune del Lazio. Qui la critica non è mai un dato statistico o un commento sui social media, ma ha il volto di un vicino di casa o la voce di chi incontri la mattina al bar. In una comunità così ristretta, imparare a “incassare” non è solo un esercizio psicologico, ma un atto politico di resistenza. Se la critica ci abbatte, il servizio pubblico si paralizza; se invece impariamo a considerarla come un termometro del sentire comune, la nostra vulnerabilità si trasforma in ascolto. Spesso, chi critica agisce parallelamente all’amministrazione, senza mai convergere. Il vero salto di qualità, per chi governa e per chi osserva, sarebbe trasformare quel dissenso in collaborazione attiva. Accettare un commento negativo significa cercare di riportare al centro chi ha scelto di restare ai margini a giudicare, perché, in fondo, ogni critica è un segnale di cura verso il bene comune.

Roberta De Sanctis