Il 27 febbraio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione europea applicherà in via provvisoria l’accordo commerciale con l’area economica sudamericana del Mercosur. La decisione, scrive Die Tageszeitung, è stata contestata dalla Francia. Il 21 gennaio il parlamento europeo aveva approvato il rinvio dell’accordo alla corte di giustizia dell’Unione europea, una decisione che avrebbe potuto bloccare l’entrata in vigore del trattato per mesi. La Commissione europea dovrà ora notificare formalmente ai paesi del Mercosur la sua intenzione di applicare l’accordo in via provvisoria. L’entrata in vigore definitiva avverrà solo dopo la pronuncia della corte di giustizia europea.