Le barbabietole sono ricche di nutrienti, scrive La Libre Belgique: contengono molte vitamine, minerali e composti che possono favorire la salute del cuore e dell’intestino, ridurre le infiammazioni e migliorare i livelli di energia. Secondo diversi nutrizionisti questo ortaggio, spesso trascurato a tavola, andrebbe consumato più volte alla settimana. In base a uno studio condotto nel 2025, inoltre, il succo di barbabietola sarebbe un ottimo alleato per lo sport, migliorando la forza muscolare e la resistenza. Per approfittare di questi benefici, il nutrizionista Richard Allison consiglia di bere fino a 250 millilitri di succo di barbabietola due o tre ore prima dell’attività fisica. ◆