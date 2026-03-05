- Se ti stanno inseguendo, lascia stare la macchina e prendi il motoscafo.
- Le battute più brillanti ti vengono sempre quando stai per morire.
- Lei è bellissima, ti trova insopportabile e, ovviamente, alla fine ti bacerà.
- La tua frase preferita è “dannatissimo figlio di puttana”.
- Se te la giochi bene avrai un sequel, se te la giochi benissimo avrai un franchise.
