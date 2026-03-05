  1. Se ti stanno inseguendo, lascia stare la macchina e prendi il motoscafo.
  2. Le battute più brillanti ti vengono sempre quando stai per morire.
  3. Lei è bellissima, ti trova insopportabile e, ovviamente, alla fine ti bacerà.
  4. La tua frase preferita è “dannatissimo figlio di puttana”.
  5. Se te la giochi bene avrai un sequel, se te la giochi benissimo avrai un franchise.

