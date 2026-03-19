- Prima di tutto chiediti se ha ancora senso nell’era di Trump e Carlo Conti.
- Applica l’autoabbronzante con massima cura per evitare l’effetto zebra.
- Il colore dell’abbronzatura è il bronzo, non l’arancione.
- Per rafforzare l’illusione, prenditi un giorno di ferie e racconta di essere stato al mare.
- L’effetto che deve darti la lampada è “vacanza”, non “ustione di primo grado”.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1657 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati