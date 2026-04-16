Migliaia di ungheresi festeggiano nel centro di Budapest la sconfitta alle urne del primo ministro Viktor Orbán la sera del 12 aprile. Dopo sedici anni al potere, il leader sovranista e populista è stato sconfitto da Péter Magyar, alla guida del partito Tisza. L’affluenza è stata particolarmente alta, il 79,5 per cento, e Orbán ha riconosciuto il risultato poco dopo la chiusura delle urne. L’esito del voto avrà conseguenze sugli equilibri politici nell’Unione europea e sul rapporto che Budapest ha con la Russia e gli Stati Uniti.