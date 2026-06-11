- È quasi estate e neanche quest’anno hai fatto il laser.
- Quando non hai tempo per la ceretta, rivendica i peli come scelta femminista.
- Un uomo completamente depilato è sexy quanto un barboncino rasato.
- Depilazione completa dei peli pubici? Non sei Barbie.
- Se l’estetista ti propone di toglierti i baffetti, vuol dire che li hai.
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Questo articolo è uscito sul numero 1669 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati