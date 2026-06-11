L’amicizia è una relazione basata sulla vicinanza, sulla reciprocità e sulla scelta. La scienza, spiega Neue Zürcher Zeitung, conferma che questo legame affettivo merita grande considerazione: quasi nessun altro fattore sociale incide così tanto sulla salute fisica e mentale. Alcuni studi hanno mostrato che le amicizie aumentano la resilienza di fronte alle difficoltà, rafforzano l’autostima e attivano nel cervello i circuiti della ricompensa e dell’empatia. Tuttavia, con l’età le amicizie tendono a indebolirsi. Per il nostro benessere è importante continuare a coltivarle investendo tempo di qualità in queste relazioni.