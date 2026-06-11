Una revisione di 59 studi che hanno coinvolto più di novemila partecipanti mostra che muoversi può aiutare a non ricominciare a fumare, scrive El País. L’esercizio fisico si è rivelato molto efficace contro le ricadute: quando si sente l’impulso di fumare basta camminare a passo svelto per dieci o quindici minuti per ridurre notevolmente il desiderio di accendere una sigaretta. Dalla revisione è emerso anche che chi si allena regolarmente ha il 15 per cento di probabilità in più di tenersi lontano dal fumo.
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Questo articolo è uscito sul numero 1669 di Internazionale, a pagina 108. Compra questo numero | Abbonati