Per la prima volta è stato osservato che le salamandre pezzate ( Salamandra salamandra , nella foto ) emettono una fluorescenza blu-verde quando sono esposte alla luce ultravioletta. I ricercatori spiegano su **Royal Society Open Science **che la fluorescenza ha origine nelle ghiandole cutanee: le secrezioni assorbono raggi uv e li riemettono nello spettro visibile, restando attive per più di 24 ore. Questo segnale potrebbe avere un ruolo nella scelta del partner o nella difesa dai predatori.