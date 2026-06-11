Oltre alla prima partita dei Mondiali di calcio maschili allo stadio Azteca di Città del Messico, nel paese si giocheranno altre gare a Guadalajara e Monterrey. Le preoccupazioni degli organizzatori riguardano soprattutto la sicurezza, in particolare dopo la cattura e l’uccisione a febbraio di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes detto El Mencho, capo del potente cartello Jalisco nueva generación, che ha provocato un’ondata di violenza in vari stati del Messico.Il quotidiano La Jornada ha riferito che il governo della presidente di sinistra Claudia Sheinbaum ha previsto il dispiegamento di centomila agenti della guardia nazionale, dell’esercito e della marina, oltre a un rafforzamento del coordinamento tra le varie autorità federali. Tuttavia, secondo molti esperti di sicurezza, è probabile che gli incontri si svolgeranno senza incidenti importanti, anche se nessuno esclude del tutto questa possibilità. La preoccupazione più grande è che qualsiasi incidente, che si tratti di una manifestazione, della diffusione di malattie, di un problema logistico o di un attacco dei gruppi criminali, sarà usato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per affermare che Sheinbaum non è in grado di controllare il territorio messicano, sottolinea l’Economist.