Smettere di far dormire il cane sul proprio letto può essere difficile ma non è un gesto crudele: i cani si adattano e possono imparare a dormire altrove. L’adattamento richiede di solito da una a tre settimane, scrive il New York Times. Per facilitare il cambiamento è utile garantire all’animale esercizio, stimoli e socializzazione durante il giorno. Poi bisogna rendere allettante la nuova cuccia e incoraggiarne l’uso anche durante il giorno, mettendoci dei giochi e premiando il cane con il suo cibo preferito. È fondamentale avere pazienza: cedere ai lamenti può rafforzare quel comportamento. L’animale deve potersi sentire al sicuro nella sua cuccia. ◆