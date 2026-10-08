Nobel Il premio Nobel 2026 per la medicina è stato assegnato a Peter Hegemann, Georg Nagel e Karl Deisseroth per le scoperte che hanno portato allo sviluppo dell’optogenetica, una tecnica che consente di attivare le cellule cerebrali con la luce. Il riconoscimento per la fisica è andato a Francis Halzen per il suo contributo all’osservatorio di neutrini IceCube, in Antartide. Henri B. Kagan e Kenso Soai hanno ricevuto il Nobel per la chimica per aver risolto il problema dell’omochiralità, spiegando come alcune molecole essenziali per la vita possono essere prodotte in una sola delle loro due varianti speculari.