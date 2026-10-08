Tra il 28 e il 30 settembre le autorità egiziane hanno arrestato sei giornalisti che compongono l’intera redazione di Matsadaash, una piattaforma d’inchiesta indipendente. Si tratta di Mohamed Ashraf, Abdallah Qadri, Mohamed Adel, Islam Barakat, Mohamed Mahmoud e Omar Helal. Il 1 ottobre il ministero dell’interno ha accusato Matsadaash di avere legami con il movimento dei Fratelli musulmani, considerato un’organizzazione terroristica dopo l’arrivo al potere nel luglio 2013 del generale Abdel Fattah al Sisi, che rovesciò il presidente Mohamed Morsi, esponente del gruppo islamista. Non è la prima volta che i giornalisti ricevono questo tipo di accuse e il sito egiziano Darb teme un aumento delle pressioni su tutta la categoria.