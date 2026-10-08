“Il 2 ottobre l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha reso noto che dall’inizio dell’anno ad Haiti almeno 5.700 persone sono state uccise o ferite a causa della violenza delle bande criminali. Più di trecento persone sono state sequestrate e più di mille donne e ragazze hanno subìto violenza sessuale”, scrive l’Afp. E le cifre reali potrebbero essere più alte.