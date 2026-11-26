André Janones avrebbe avuto tutti i motivi per mettersi a dormire. Erano passate meno di 24 ore dalla clamorosa vittoria di Luiz Inácio Lula da Silva alle elezioni presidenziali brasiliane. E lui aveva ricoperto un ruolo di primo piano nella rimonta in extremis del candidato progressista al ballottaggio del 25 ottobre.

Janones, 42 anni, aveva guidato una campagna digitale per mobilitare i sostenitori del presidente, aiutandolo a ribaltare il risultato del primo turno in cui era stato battuto dal suo rivale di destra, Flávio Bolsonaro. Ma quella sera, dopo aver dormito in media quattro ore a notte nelle ultime tre settimane prima del voto, era molto sveglio. In piedi nel salotto della sua casa di São Paulo, beveva caffè e parlava animatamente. “Non importa cosa succederà d’ora in avanti. Ho fatto qualcosa d’importante”, ha detto quella sera durante la nostra intervista, durata due ore. “Ho contribuito alla sopravvivenza della democrazia nel mio paese”.

Il giorno prima, nel discorso fatto per celebrare la vittoria, Lula l’aveva esplicitamente ringraziato.

A seggi chiusi, c’è stato un ultimo colpo di scena: Flávio Bolsonaro è fuggito negli Stati Uniti dopo che le autorità gli avevano ordinato di consegnare il passaporto, perché era sotto inchiesta per riciclaggio di denaro. L’impatto sul risultato elettorale di Janones, un parlamentare di sinistra proveniente da una piccola città nello stato di Minas Gerais, era difficile da prevedere. Fino a quel momento non aveva avuto alcun ruolo nella campagna di Lula e non faceva nemmeno parte del partito del presidente. Ma diversamente da Lula, che fino a poco tempo fa non possedeva neanche uno smartphone, lui è un esperto di politica digitale. Ha pubblicato video su Facebook fin dal 2018, compresi alcuni filmati per sostenere i poveri e i camionisti in sciopero che sono diventati popolari e l’hanno aiutato a diventare deputato.

Il 4 ottobre, quando al primo turno Lula è stato staccato di due punti percentuali da Bolsonaro (47,1 contro 45 per cento), molti analisti avevano pronosticato una sconfitta per il presidente.

Janones, però, aveva in mente altri progetti. Ha deciso che avrebbe dedicato tutti i suoi sforzi a far crescere un canale WhatsApp creato ad aprile e chiamato Exército do Lula, l’esercito di Lula. Il 5 ottobre ha scritto: “Preparatevi a restare sconvolti. Tenete la testa alta, perché vinceremo queste elezioni. E vi dirò anche come: le vinceremo parlando il linguaggio della gente”.

Janones condivide la tesi di Lula secondo cui le elezioni rappresentano una battaglia per conto dei poveri del paese. Come il presidente, anche lui ha patito la fame da bambino ed è stato cresciuto da una madre single.

Il suo canale su WhatsApp in seguito ha diffuso un altro messaggio efficace: il Brasile non poteva permettersi un altro Bolsonaro come presidente. Il padre di Flávio, Jair, è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver pianificato un colpo di stato dopo avere perso le elezioni nel 2022. Secondo gli inquirenti il complotto comprendeva un piano per assassinare Lula.

Tanti selfie

Per far crescere il consenso, Janones ha anche deciso di ricorrere al linguaggio bellico, presentandosi come “generale” e chiamando i suoi follower “soldati”. Ha detto di essersi sentito un po’ a disagio a usare questo approccio militaristico, ma secondo lui era adeguato all’obiettivo di sconfiggere un candidato che minacciava la democrazia del Brasile. “Siamo in guerra. È il momento di fare quello che va fatto”, ha sottolineato durante la nostra intervista.

Biografia ◆ 1984 Nasce in Brasile, nello stato di Minas Gerais. Cresce in povertà.

◆ 2018 Viene eletto in parlamento.

◆ Ottobre 2026 Guida una campagna digitale a sostegno di Lula e contribuisce alla sua vittoria.

◆ Novembre 2026 Incontra l’ex presidente argentina Cristina Fernández a Buenos Aires e dichiara di voler formare un “esercito del peronismo” per sconfiggere Javier Milei.

Consapevole del funzionamento degli algoritmi su internet, ha ordinato ai suoi follower di non rispondere agli attacchi online contro Lula, perché in quel modo avrebbero semplicemente aumentato la visibilità di quei contenuti, ma invece di guardare i video favorevoli a Lula, di commentarli e di condividerli. Inoltre ha invitato a pubblicare tanti selfie, tutti nello stesso momento e tutti con la maglia della nazionale brasiliana (da tempo un simbolo della destra), facendo il gesto della L con una mano per esprimere il loro sostegno a Lula. “Ci riprenderemo i nostri simboli”, aveva promesso sul canale. Le foto hanno invaso la rete.

Nel preciso momento in cui Flávio Bolsonaro avrebbe dovuto comparire sulla principale emittente televisiva del paese, Janones ha indetto un panelaço, una forma di protesta tipica dell’America Latina in cui i manifestanti percuotono pentole e padelle. Il video in cui ha incitato i follower – “continuate a sbattere le pentole fino a romperle, e quando le avete rotte andate a comprarne altre” – ha ottenuto venti milioni di visualizzazioni nel giro di poche ore.

Janones si è impossessato anche degli strumenti digitali della destra, visto che fino a quel momento l’avversario si era dimostrato più abile nell’uso dei social media. Ha inoltre riconosciuto di aver inserito “mezze verità” nei suoi messaggi. “La destra mente spudoratamente”, ha spiegato. “Colpiscono sotto la cintura. Idealmente noi dovremmo mantenere un comportamento regolare. Diciamo che io colpisco proprio all’altezza della cintura”.

Nei messaggi e nei video Janones imprecava e scriveva spesso in lettere maiuscole, e invitava gli utenti a far “esplodere” internet con i loro messaggi.

Il gruppo WhatsApp è cresciuto a grande velocità. Partito con appena 53mila follower, cinque giorni dopo il primo turno aveva raggiunto i tre milioni di iscritti (il giorno del voto per il secondo turno erano diventati dieci milioni).

Alla metà di ottobre Bolsonaro ha chiesto al tribunale elettorale del Brasile di sospendere il profilo di Janones, accusandolo di gestire “un canale dedicato alla diffusione di notizie false”. I profili online della destra, inoltre, hanno fatto circolare il sospetto che il parlamentare pagasse gli abbonati del suo canale, ma senza alcuna prova. Un giudice politicamente allineato con Bolsonaro ha sospeso il canale, ma le sue decisioni sono state rapidamente ribaltate.

Con WhatsApp Janones ha portato la sua forza dal mondo digitale a quello reale, coinvolgendo soprattutto i più giovani.

Nel giorno delle elezioni una f0llower di Janones, Marcella Marconi, 43 anni, ha accompagnato gli elettori ai seggi nella sua città dello stato di Bahia. In seguito Marconi ha pubblicato i video di quello che aveva fatto, affermando di essere stata “janonizzata”.

David Nemer, professore associato dell’università della Virginia che si occupa del ruolo dei social media nella politica brasiliana, spiega che il gruppo WhatsApp di Janones è riuscito a coinvolgere molti elettori di sinistra che altrimenti non sarebbero andati a votare. “È l’abilità che la sinistra non ha mai avuto in Brasile: l’organizzazione centralizzata”, sottolinea.

Nel suo discorso dopo la vittoria Lula ha elogiato Janones – che era in piedi al suo fianco – chiamandolo “il nostro generale”. Il presidente ha promesso che nel suo quarto mandato l’amministrazione adotterà tutti gli strumenti digitali a sua disposizione per parlare più direttamente alle persone. Il suo elogio ha alimentato le voci secondo cui Janones potrebbe avere un incarico nel governo, ma il parlamentare ha detto di non essere interessato.

Nonostante i suoi sforzi per sostenere Lula, infatti, Janones non critica solo la destra, ma anche “la sinistra del caviale”, accusandola di aver alienato la classe operaia con la sua “arroganza intellettuale e il suo elitarismo”.

Tra il primo e il secondo turno Janones non solo ha dormito poco, ma ha anche smesso di allenarsi. È stato sempre al telefono, e più connesso di quanto lo fosse mai stato, il che è tutto dire. Alla fine della nostra intervista si è fermato un momento. Poi ha detto: “Il tempo di questa chiacchierata è stato il più lungo che negli ultimi due mesi io ho trascorso senza guardare il telefono”. ◆ as

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