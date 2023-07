Non è una coincidenza che il paese abbia scelto questa strada mentre stava trattando con l’Unione europea una collaborazione più stretta in materia di migrazione. Il presidente Kais Saied ha bisogno di soldi per coprire le spese del governo, e l’Unione vuole che le partenze dei migranti calino, e subito. L’estrema destra è in crescita e a maggio ci sono le elezioni europee. Così Bruxelles ha promesso centinaia di milioni di euro a Saied, e la Tunisia si è impegnata ad aumentare i controlli alle frontiere. Questi impegni sono quasi sempre accompagnati da un aumento della brutalità contro i migranti. Nessuna delle formule diplomatiche usate negli accordi tra l’Unione e i suoi partner per garantire il rispetto dei diritti umani è riuscita a prevenire l’uso della violenza contro le persone che fuggono. Una violenza che gli europei da tempo accettano senza protestare, e che è pagata con i loro soldi.