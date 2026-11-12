Dal 10 al 14 novembre Ravenna Teatro dedica a Licia Lanera una settimana con tre spettacoli per i vent’anni della sua compagnia. La regista e attrice barese ha costruito un immaginario iperitaliano, ipergenerazionale, iperprovinciale. Una rabbia buia, che è il suo marchio e il suo rischio: la frustrazione di un presente che taglia fuori, la radicalità di una poetica punk che vuole storicizzarsi. Con la carabina (premio Ubu 2022) è il lavoro che lo mostra di più: un piccolo classico da un testo francese di Pauline Pey­rade su una ragazza violentata che da adulta si fa giustizia da sola. Danilo Giuva ed Ermelinda Nasuto lo recitano in un pugliese della giovinezza nemmeno perduta, tra conigli, giocattoli, Billie Eilish; riescono a costruire un incubo preciso, trasfigurando il sud in un territorio irredimibile. James è il lavoro più recente, più franco, più difficile: quattro attrici dai venti agli ottant’anni provano una commedia sull’immortalità, gli elementi autobiografici dilagano fino a chiederci quale controstoria italiana avremmo potuto avere ascoltando le vite di chi ha fatto teatro nelle cantine, negli spazi off, resistendo a ogni illusione di modernità. Altri libertini (Ubu 2025) fa di Tondelli quello che è: un testo canonico che regge il tempo più di quasi tutta la letteratura italiana coetanea. Lanera ne fa alla lettera un campione della rappresentazione della vita, tra bar, camerette fumose, corpi che si abbrancano, unico assente il cielo. ◆