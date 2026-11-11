“Vedo centinaia di persone in questa sala a cui non importa quanto denaro Elon Musk abbia investito in questa competizione elettorale. Non ci interessa. Non ci importa cosa pensi Elon Musk” (Mary Peltola). “Abbiamo un gruppo crescente di briganti del settore tecnologico ai quali bisogna dire che il denaro non gli dà il diritto di esistere al di fuori delle regole che tutti noi siamo tenuti a rispettare” (Jay Robert Pritzker, governatore dell’Illinois). “Io non lavoro per i data center” (Sherrod Brown, che nel 2024 aveva perso il seggio dell’Ohio dopo una campagna elettorale in cui l’industria delle criptovalute aveva speso moltissimo per farlo perdere). “Opporsi ai grandi centri dati che danneggiano le nostre comunità e il nostro benessere […] è diventato ancor più difficile a causa delle decine di milioni di dollari portati nel New Hampshire da Donald Trump, Elon Musk e da gruppi di interesse aziendali” (Chris Pappas, eletto in New Hampshire). “È giunto il momento di impedire alla classe dei miliardari delle ia di imporre la presenza di data center nella nostra comunità” (Gabe Vasquez, rieletto alla camera in New Mexico). Sono solo alcune delle dichiarazioni di deputati, senatori e governatori democratici dopo il successo alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Non è un caso: le ia, i data center e i miliardari della Silicon valley erano temi centrali della campagna elettorale. In un exit poll della Nbc molte persone hanno detto che questi temi hanno avuto un peso importante nella loro scelta. Nelle stesse ore in dieci stati si votava anche per 41 proposte locali che riguardavano i data center. Secondo Data Centers on the Ballot, un sito che tiene traccia delle votazioni, almeno 33 comunità hanno approvato divieti o moratorie. Una sola misura, in North Dakota, è andata a favore della costruzione di un nuovo centro di calcolo.

I democratici hanno conquistato entrambe le camere nonostante un altro elemento legato alle intelligenze artificiali: la cosiddetta slopaganda, cioè video fasulli realizzati con tecnologie di ia per scopi di propaganda elettorale. Dopo mesi di allarme, quasi tutti i candidati presi di mira dai deepfake hanno avuto più voti dei loro avversari politici. I soldi dell’industria della Silicon valley, invece, sono andati quasi tutti ai repubblicani attraverso i super Pac, organizzazioni che possono raccogliere e spendere somme di denaro illimitate per sostenere o osteggiare un candidato alle elezioni federali. Secondo il conteggio della Tech Influence Watch ripreso da Gizmodo, i super Pac legati alle criptovalute e alle aziende che producono intelligenze artificiali hanno speso 112 milioni di dollari (circa 96 milioni di euro) per le campagne di chi si candidava al parlamento.

Divisioni

In Maine Susan Collins ha perso contro Troy Jackson nonostante più di 800mila dollari spesi a suo favore dal super Pac Alliance for a Better Future. In Michigan il repubblicano Mike Rogers ha perso contro Abdul El-Sayed dopo aver ricevuto un sostegno da 1,9 milioni. Un altro super Pac voluto da investitori della Silicon valley, Leading the Future, ha ridotto la spesa solo nell’ultima parte della campagna ma era troppo tardi per evitare una scommessa persa. Invece i democratici hanno speso più di cento milioni di dollari in spot che accusavano gli avversari di essere troppo vicini alle grandi aziende tecnologiche e ai data center. Nei discorsi celebrativi dopo le elezioni le ia compaiono quasi sempre nel loro aspetto materiale: le bollette dell’elettricità, l’acqua consumata, il terreno venduto, il miliardario che finanzia l’avversario. È una buona notizia, perché ci permette di separare l’utilità di una tecnologia dal suo impatto ambientale, sociale e politico e perché potrebbe, finalmente, farci aprire gli occhi sulla necessità di un dibattito globale per trovare regole condivise.

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Ma i democratici non sono tutti d’accordo. Secondo Politico il partito vuole una sorveglianza aggressiva sull’industria statunitense ma non ha ancora deciso come farla. Alla camera Sara Jacobs e Don Beyer lavorano a un testo che imporrebbe standard minimi di sicurezza e darebbe ai governi il potere di spegnere i modelli che non superano i test. Lori Trahan riproporrà una proposta presentata a luglio con il repubblicano Jay Obernolte, che scavalcherebbe alcune leggi statali per accentrare le regole sulla gestione dei rischi. Maria Cantwell, probabile presidente della commissione per il commercio del senato, ha presentato a ottobre un piano in sei punti con test continui sui modelli di frontiera e collaborazione fra pubblico e privato. Ma Scott Peters, democratico moderato della California, ha definito il dibattito del suo partito “piuttosto populista e privo di fatti”. Il bersaglio di Peters è soprattutto El-Sayed. A settembre il nuovo senatore del Michigan ha chiesto una pausa seria nello sviluppo delle ia, il divieto di sviluppare una superintelligenza (termine che invece Trump ha imposto nei documenti ufficiali) e l’introduzione di meccanismi di arresto di emergenza. L’aveva fatto quando si parlava insistentemente dell’apocalisse a causa delle ia e la sua è la proposta più radicale della sinistra statunitense, che però arriva sposando una delle narrazioni di chi costruisce le macchine. L’apocalisse è da anni la leva con cui i laboratori presentano i loro modelli come i più potenti della storia, e quindi come i più preziosi. Alcuni analisti hanno fatto notare che una pausa, paradossalmente, andrebbe a vantaggio delle grandi aziende che producono già modelli avanzati, proteggendole anche in vista delle loro quotazioni in borsa. Non solo: un regolamento costruito intorno ai modelli di frontiera, fatta di test, autorizzazioni e agenzie, è un ostacolo burocratico che le grandi aziende sanno rispettare e che i concorrenti piccoli faticano a sostenere.

Ventidue proposte

Il programma di El-Sayed, però, propone varie soluzioni a queste obiezioni. È un programma complesso e completo che rivela una visione approfondita delle intelligenze artificiali e di come si possano usare per ridistribuire ricchezza e vantaggi. Si chiama AI under democracy ed è fatto di 22 proposte divise in tre parti. La prima parla del controllo. I laboratori di frontiera dovrebbero diventare società benefit, obbligate per statuto a bilanciare profitto e interesse pubblico, e la metà più uno dei posti nei loro consigli d’amministrazione andrebbe a persone nominate dalle istituzioni pubbliche o elette con un voto democratico, invece che scelte dagli azionisti. Google, la Microsoft, Amazon e la Meta dovrebbero cedere le partecipazioni di controllo nei laboratori. Chi siede in quei consigli in rappresentanza dell’interesse pubblico non potrebbe poi andare a lavorare per le grandi aziende tecnologiche. La seconda parla della ricchezza. Metà del capitale delle maggiori aziende di ia passerebbe in mano pubblica e i rendimenti finanzierebbero un dividendo annuale per ogni cittadino. Chi sostituisce lavoratori con le ia pagherebbe una tassa sull’automazione, calcolata per ogni posto di lavoro equivalente. Quei soldi andrebbero in formazione gratuita, sussidi di disoccupazione più lunghi, integrazioni salariali per chi cambia lavoro e prestiti alle piccole imprese. La terza parla dei danni. I modelli verrebbero valutati prima del rilascio da un’agenzia indipendente con test esterni e l’ obbligo di segnalare gli incidenti. Sarebbero vietate la sorveglianza politica di massa, la polizia predittiva basata su caratteristiche protette e l’uso delle ia contro il dissenso. Le ia non potrebbero negare cure mediche, decidere assunzioni e licenziamenti, sostituire il controllo umano nelle decisioni di vita o di morte o sparare in modo autonomo. Sul piano internazionale, poi, El-Sayed chiede una ègovernance globale che preveda anche, il divieto delle armi autonome letali, l’esclusione delle ia dalle catene di comando sulle armi nucleari, la possibilità di bloccare sviluppi di modelli pericolosi. A gennaio, inoltre, aveva già presentato un piano sui data center per obbligarli a pagarsi l’energia, senza scaricarne il costo sulle bollette. È vero che El-Sayed costruisce la sua piattaforma sulle ia proprio a partire dagli allarmi più frequenti e facili da capire. Ma queste proposte dovrebbero cominciare a circolare seriamente, senza banalizzarle, senza cedere agli allarmi apocalittici, con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura di intelligenze artificiali comunitaria, globale e sostenibile. Si può fare, anche assicurandosi il consenso popolare, come ha dimostrato il voto del 3 novembre.

Questo testo è tratto dalla newsletter Artificiale.

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