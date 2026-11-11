Le elezioni del 3 novembre hanno rafforzato la presenza della sinistra socialista alla guida delle città statunitensi. A Los Angeles Nithya Raman ha sconfitto la sindaca uscente Karen Bass, mentre a Washington ha vinto, come da pronostico, Janeese Lewis George. Le loro vittorie confermano una tendenza emersa nel 2025 con l’elezione di Zohran Mamdani a New York e Katie Wilson a Seattle. In campagna elettorale tutti questi politici hanno promesso di abbassare i prezzi degli alloggi e dei servizi essenziali, ma per riuscirci devono trovare finanziamenti, conquistare l’appoggio di altre istituzioni e superare divisioni anche tra i propri sostenitori.
A Los Angeles la questione principale sarà la casa. Raman, urbanista e consigliera comunale, appartiene ai Democratic socialists of America (Dsa), l’organizzazione socialista (di cui fa parte anche Mamdani) che negli ultimi anni è diventata molto influente a sinistra, riuscendo a far vincere le primarie del Partito democratico ai suoi militanti. Il suo programma combina il sostegno alla costruzione di nuove abitazioni con il controllo degli affitti e la protezione degli inquilini. L’obiettivo è aumentare l’offerta per contenere i prezzi, tutelando nel frattempo chi rischia di non riuscire più a pagare il canone.
Come spiega Marina Bolotnikova su Vox, questo approccio cerca di avvicinare posizioni spesso contrapposte nella sinistra statunitense. Raman sostiene che per affrontare la carenza di alloggi sia necessario facilitare anche l’attività dei costruttori privati. Allo stesso tempo, ha contribuito alla riforma approvata nel 2025 che ha introdotto limiti più severi agli aumenti annuali degli affitti negli appartamenti per cui valgono le tutele comunali. Gli aumenti oggi sono legati all’inflazione e non possono superare il 4 per cento.
Il piano di Raman richiede di ripensare profondamente una città molto estesa e dipendente dalle automobili, dove circa tre quarti dei terreni residenziali sono riservati alle case unifamiliari. Per costruire edifici con più appartamenti in questi quartieri, bisogna superare l’opposizione dei proprietari che vogliono solo case singole. Anche Bass aveva introdotto una procedura accelerata per autorizzare progetti destinati ad alloggi a prezzi accessibili, ma dopo le proteste aveva escluso queste zone. Il programma aveva comunque avviato la costruzione di migliaia di appartamenti.
Le resistenze vengono anche da una parte della sinistra. A gennaio Raman aveva proposto di modificare la Measure Ula, una tassa sulle vendite degli immobili più costosi che finanzia alloggi a prezzi accessibili e aiuti agli inquilini a rischio di perdere la casa. Voleva introdurre esenzioni per i costruttori, sostenendo che il prelievo scoraggiasse la realizzazione di nuovi edifici con più appartamenti. Le associazioni per la casa si erano opposte, temendo di perdere risorse necessarie a prevenire gli sfratti, e Raman aveva ritirato la proposta.
Per capire come le promesse di Raman potranno tradursi in decisioni di governo, molti guardano al caso di New York. Sul Los Angeles Times, Jenny Jarvie ha spiegato che nei primi dieci mesi di mandato Mamdani ha cominciato ad attuare il suo programma per ridurre le spese delle famiglie, ma ha incontrato ostacoli sulle misure che richiedono l’accordo del governo statale.
A giugno la commissione che stabilisce gli aumenti per gli appartamenti ad affitto regolamentato ha votato il blocco dei canoni per i rinnovi dei contratti di uno e due anni. È una delle principali promesse mantenute da Mamdani, anche se riguarda solo gli alloggi coperti da queste tutele.
I limiti del potere
Grazie a un accordo con la governatrice dello stato di New York Kathy Hochul (anche lei del Partito democratico ma di orientamento moderato), il comune ha inoltre cominciato a offrire posti gratuiti nei servizi educativi per i bambini di due anni. Ha anche esteso a più famiglie a basso reddito gli aiuti per pagare l’asilo nido e gli altri servizi per l’infanzia. E a ottobre ha annunciato che avrebbe gradualmente esteso questi aiuti alle famiglie di più di diecimila bambini in lista d’attesa. In campagna elettorale Mamdani aveva promesso di garantire servizi gratuiti a tutti i bambini sotto i cinque anni, ma per riuscirci serviranno altri posti e finanziamenti.
Su altre proposte l’accordo con lo stato non è arrivato. Come ha ricostruito City & State, Hochul si è opposta agli aumenti delle imposte sui redditi più alti e sulle grandi società, con cui Mamdani vuole finanziare i nuovi servizi. Il sindaco non può introdurli senza l’autorizzazione statale. Resta da realizzare anche la promessa di rendere gratuiti gli autobus di linea, una proposta che incontra le resistenze della governatrice e dei vertici dell’ente statale che gestisce il servizio.
Dopo le elezioni, Hochul ha aperto alla possibilità di aumentare le entrate fiscali per finanziare i servizi per l’infanzia, senza impegnarsi ad approvare le imposte proposte da Mamdani. Bisogna quindi da stabilire come sostenere nel tempo le nuove spese e allargare l’accesso ai servizi.
Mamdani è comunque popolare tra i newyorchesi. In un sondaggio della Suffolk University condotto all’inizio di settembre, il 57 per cento degli elettori registrati giudicava positivamente il suo lavoro e il 61 per cento riteneva che stesse facendo meglio del previsto.
A Seattle, invece, la sindaca Katie Wilson sta perdendo consensi. In un sondaggio condotto ad agosto da Fulcrum strategy group per la camera di commercio locale, il 37 per cento degli elettori registrati esprimeva un’opinione favorevole sulla sindaca, contro il 57 per cento di aprile.
Una delle principali ragioni della sfiducia è la sicurezza: solo un terzo degli intervistati riteneva che l’amministrazione avesse un piano efficace per migliorarla. Come racconta l’emittente pubblica locale Knkx, il sondaggio è arrivato nel pieno del dibattito sull’uso delle telecamere di sorveglianza, sostenute dalla camera di commercio e contestate dagli attivisti per la tutela della privacy. Wilson deve quindi rispondere alla richiesta di interventi più incisivi sulla sicurezza senza ignorare le preoccupazioni di una parte della sua base.
A complicare il suo compito ci sono le difficoltà finanziarie del comune. Per i prossimi due anni Wilson ha proposto tagli alla spesa, cercando tuttavia di aumentare i posti nei centri per le persone senza dimora e di rafforzare la polizia. Vorrebbe finanziare i servizi anche con nuove imposte progressive, che però non potranno entrare in vigore abbastanza presto da coprire il disavanzo attuale.
A Washington, Janeese Lewis George dovrà affrontare vincoli ancora più stringenti. Ha promesso maggiori tutele per gli inquilini, investimenti nei servizi per l’infanzia e modifiche alle regole che limitano la costruzione di abitazioni. Per finanziarli ha prospettato aumenti delle imposte sulle imprese e sui residenti più ricchi, che richiederanno il sostegno del consiglio comunale.
La capitale, però, è un distretto federale con un’autonomia locale limitata: il congresso può bloccare le leggi cittadine e intervenire sul bilancio. Da gennaio i democratici avranno la maggioranza sia alla camera sia al senato. La sindaca potrebbe quindi trovare interlocutori più favorevoli alle sue politiche, ma i suoi margini d’azione resteranno ridotti.
Anche sul piano finanziario ci sono dei vincoli. La città deve mantenere il bilancio in pareggio: per ampliare i servizi per l’infanzia e gli aiuti agli inquilini, Lewis George dovrà convincere il consiglio comunale ad aumentare le entrate oppure trovare risorse riducendo altre spese.
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