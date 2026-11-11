Le elezioni del 3 novembre hanno rafforzato la presenza della sinistra socialista alla guida delle città statunitensi. A Los Angeles Nithya Raman ha sconfitto la sindaca uscente Karen Bass, mentre a Washington ha vinto, come da pronostico, Janeese Lewis George. Le loro vittorie confermano una tendenza emersa nel 2025 con l’elezione di Zohran Mamdani a New York e Katie Wilson a Seattle. In campagna elettorale tutti questi politici hanno promesso di abbassare i prezzi degli alloggi e dei servizi essenziali, ma per riuscirci devono trovare finanziamenti, conquistare l’appoggio di altre istituzioni e superare divisioni anche tra i propri sostenitori.

A Los Angeles la questione principale sarà la casa. Raman, urbanista e consigliera comunale, appartiene ai Democratic socialists of America (Dsa), l’organizzazione socialista (di cui fa parte anche Mamdani) che negli ultimi anni è diventata molto influente a sinistra, riuscendo a far vincere le primarie del Partito democratico ai suoi militanti. Il suo programma combina il sostegno alla costruzione di nuove abitazioni con il controllo degli affitti e la protezione degli inquilini. L’obiettivo è aumentare l’offerta per contenere i prezzi, tutelando nel frattempo chi rischia di non riuscire più a pagare il canone.

Come spiega Marina Bolotnikova su Vox, questo approccio cerca di avvicinare posizioni spesso contrapposte nella sinistra statunitense. Raman sostiene che per affrontare la carenza di alloggi sia necessario facilitare anche l’attività dei costruttori privati. Allo stesso tempo, ha contribuito alla riforma approvata nel 2025 che ha introdotto limiti più severi agli aumenti annuali degli affitti negli appartamenti per cui valgono le tutele comunali. Gli aumenti oggi sono legati all’inflazione e non possono superare il 4 per cento.