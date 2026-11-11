Il segretario alla guerra statunitense Pete Hegseth sarà il primo capro espiatorio del trumpismo sconfitto? Nella notte è sopravvissuto a un tentativo di destituzione, ma per il ministro più criticato dell’amministrazione i problemi non sono finiti. La procedura per la sua messa in stato d’accusa era stata avviata da un parlamentare repubblicano, non da un democratico. Thomas Massie, eletto in Kentucky alla camera dei rappresentanti, ha i suoi motivi per avercela con Hegseth. Per essersi opposto alla guerra contro l’Iran, Massie è stato preso di mira da Donald Trump, che gli ha fatto perdere le primarie repubblicane a beneficio di un candidato più leale. Massie, dunque, non farà parte del prossimo congresso statunitense. Il suo atteggiamento “ribelle” spiega perché i repubblicani, che hanno la maggioranza nel congresso uscente e rimarranno in carica fino a gennaio, hanno fatto quadrato per evitare l’affronto a Hegseth. Trump è intervenuto personalmente per chiedere ai repubblicani di bloccare la procedura. Ma i democratici hanno tutta l’intenzione, da gennaio, di attaccare questo ministro così trumpiano da sembrare una caricatura.

Pete Hegseth è accusato di aver scatenato illegalmente la guerra contro l’Iran ignorando il parere del congresso e di aver compiuto atti di guerra, anch’essi illegali, contro alcune imbarcazioni nel mar dei Caraibi e contro il capo di un paese straniero, il venezuelano Nicolás Maduro. In sostanza, di aver violato la costituzione. Fin dal suo ingresso nel governo è stato bersaglio di attacchi. I commentatori politici ritenevano che nel complesso Trump fosse tornato al potere più preparato della prima volta, ma la nomina di Hegseth è subito apparsa come una nota stonata. Ex presentatore dell’emittente populista Fox News ed ex soldato in Afganistan e Iraq, Hegseth sembrava del tutto inadeguato a gestire un bilancio da mille miliardi di dollari e l’esercito più potente del mondo. Ha fatto grandi epurazioni all’interno della gerarchia militare e ha moltiplicato le dichiarazioni polemiche contro la diversità (definendola un concetto “marxista”), contro i militari transgender e contro le donne, sostenendo che il testosterone sia un fattore di preparazione militare.

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Hegseth è stato la persona dell’amministrazione più fedele a Donald Trump, un’aggravante per i suoi accusatori. Secondo il resoconto del New York Times, in occasione della riunione segreta alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu, Hegseth aveva sostenuto incondizionatamente la decisione del presidente di scatenare una guerra contro l’Iran. Marco Rubio aveva definito bullshit (una stronzata) il piano israeliano, mentre il vicepresidente J.D. Vance continua a ripetere che era contrario. Solo Hegseth si era mostrato entusiasta.

Il giudizio più severo su di lui è arrivato da Nancy Lacore, ex viceammiraglia della flotta statunitense rimossa dall’incarico da Hegseth ed eletta la settimana scorsa al congresso: “Pete Hegseth è il ministro meno qualificato che questo paese abbia mai avuto”. Se a gennaio gli attacchi riprenderanno in un congresso a maggioranza democratica, Trump dovrà chiedersi se valga la pena battersi per salvare Hegseth o se sacrificarlo per proteggere la presidenza nei prossimi due anni. Questa prima schermaglia dà un’idea di quello che verrà.

(Traduzione di Andrea Sparacino)