Non aspettatevi novità radicali dal nuovo film di Kaurismäki, una variazione sul tema del suo cinema malinconico ma “gioioso dentro”. E in effetti il regista finlandese ha presentato Fallen leaves come il quarto capitolo perduto della sua trilogia dei poveracci. Sia Ansa (Alma Pöysti) sia Holappa (Jussi Vatanen) non hanno più un lavoro. Si conoscono e decidono di andare insieme al cinema, ma Holappa perde il foglietto con il numero telefonico di Ansa. Il fatto che si salutino davanti a una locandina di Breve incontro può suggerire che non tutto filerà liscio, ma in fondo sappiamo che, in materia d’amore, il cupo Kaurismäki è una specie di ottimista, e quindi una piccola speranza sopravvive.

Jonathan Romney, Screen International