Per far fronte ai suoi debiti, Sami trova lavoro come guardiano alle Galeries Lafayette di Parigi. Una sera si addormenta tra gli scaffali e finisce per essere scelto dal figlio del gran capo dei magazzini, in cerca del regalo per il suo compleanno. Sostenuta dalla regia da cartoon di James Huth, questa commedia per famiglie (a dire la verità un po’ lunga) mette in contrapposizione il mondo di chi sta in “alto” con quello di chi sta in “basso”, mettendo in evidenza i fallimenti dell’uno e dell’altro con lo stesso umorismo un po’ scanzonato e un’ironia sempre giocosa. Di fronte a Daniel Auteuil, fin troppo rigido nel suo abito da uomo d’affari trattenuto, Jamel Debbouze, divertente e tenero, mette in scena il suo spettacolo da comico gentile. Le Journal du Dimanche