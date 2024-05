Nel film dolce-amaro di Trân Anh Hùng, Eugénie (Binoche), cuoca eccezionale, lavora da vent’anni per il famoso gastronomo Dodin (Magimel). Nel tempo, dalla pratica gastronomica e dalla reciproca ammirazione è nato un rapporto romantico. Dal sodalizio nascono piatti che stupiscono tutto il mondo. Tuttavia, Eugénie, desiderosa di libertà, non ha mai voluto sposare Dodin che allora decide di fare qualcosa che non ha mai fatto prima: cucinare per lei. Magimel è perfetto nella parte dell’amante che fa di tutto per sedurre l’amata, soprattutto visto che Eugénie non vuole essere la moglie di Dodin, ma solo la sua cuoca. Alla fine, l’unica speranza viene da una giovane apprendista che vuole imparare il gusto da Eugénie e Dodin.

Yannick Vely, ParisMatch