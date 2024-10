Qualche anno fa girava voce che i Coldplay avrebbero smesso di pubblicare album e si sarebbero concentrati solo sui concerti. Aveva senso: come ha dimostrato quest’anno a Glastonbury, la band sa come mettere in piedi uno show. Ma sembra anche aver dimenticato come scrivere un album decente. Secondo la versione ufficiale, la band pubblicherà altri due dischi dopo questo e poi chiuderà i battenti. L’unica risposta a questa affermazione dovrebbe essere: “Ancora due album, davvero?”. Probabilmente l’ultimo album buono dei Coldplay è stato Viva la vida or death and all his friends. Dopo di che (era il 2008) è come se Chris Martin avesse scoperto ChatGpt prima di tutti usandolo per scrivere canzoni. Music of the spheres del 2021 sembrava il punto più basso. Ora, però, è arrivato Moon music. Il decimo album del gruppo segue lo schema del predecente: ha un tema libero sullo spazio e varie idee “cosmiche”, un approccio anticonformista ai titoli delle canzoni, tanti ospiti (tra cui Jon Hopkins, Little Simz e Ayra Starr) e canzoni con i peggiori testi che ascolterete in questo decennio. Ci sono, va detto, buone intenzioni in gioco su Moon music: Jupiter ha un messaggio toccante per i giovani lgbtq sul rimanere se stessi. Ma è trasmesso in modo goffo, soprattutto quando il ritornello dice “il messaggio dall’alto è non mollare mai, ama chi ami”. L’eccellente Little Simz fa del suo meglio per ravvivare We pray, ma il pezzo suona come qualcosa che gli Imagine Dragons avrebbero scritto a occhi chiusi. C’è una possibilità che i Coldplay decidano di concludere la propria carriera tornando alle vette creative di Parachutes. Speriamo, perché altri due album come Moon music sarebbero un disastro.

John Murphy, MusicOMH