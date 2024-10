Il romanzo di debutto di Jakob Guanzon comincia in un McDonald’s e finisce in un grande magazzino Walmart. Descrive l’agghiacciante giornata di un bracciante ed ex carcerato del Minnesota di nome Henry, che vive in un furgone con suo figlio Junior. La gita da McDonald’s è per festeggiare l’ottavo compleanno del bambino, per cui Henry ha anche deciso di svenarsi per passare la notte in un motel con acqua calda e tv via cavo. Questo lusso è anche un modo per prepararsi a un colloquio di lavoro che potrebbe dare alla sua vita una svolta. Abbondanza è una storia di suspence che segue tutti i tentativi che fa Henry per tenere insieme la sua vita in vista di quell’incontro che lui vede come risolutivo. Ogni capitolo del libro segna i pochi soldi di Henry che man mano vanno in fumo: all’inizio ha 89,34 dollari e ogni pagina è un sofferto, doloroso calcolo. Tutto per cercare disperatamente di rimanere a galla.

Sam Sacks, The Wall Street Journal