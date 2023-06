Anche mettendo da parte le riflessioni sui diritti umani, l’accordo resta un pessimo risultato. Non si è discusso di quello che, perfino assumendo un distaccato punto di vista funzionale, servirebbe alla politica europea su questo tema: un meccanismo generale e vincolante per la ridistribuzione dei migranti tra tutti i paesi dell’Unione, così da allentare la pressione su quelli di frontiera. I ministri si sono limitati a trovare un’intesa su un meccanismo di solidarietà che lascia la possibilità di accogliere o meno le persone. Non ha funzionato finora e non funzionerà in futuro. Il fatto che gli stati che non accolgono i migranti dovranno pagare ventimila euro per ognuno di loro e partecipare al controllo delle frontiere non cambia quasi nulla. Non è neanche chiaro cosa succederà se si rifiuteranno di pagare.