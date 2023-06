“Spegnete il telefono ogni notte per cinque minuti. Fatelo ogni 24 ore, per esempio, mentre vi lavate i denti”. Anthony Albanese, primo ministro australiano, ha esortato i cittadini a prendersi cura della propria sicurezza digitale con questa semplice misura. Il suo consiglio non è nuovo, è contenuto anche nelle linee guida dell’agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (Nsa), ma ha riaperto il dibattito su come difendersi da hacker che si impossessano dei nostri dati. Riavviare regolarmente il telefono non risolve ogni problema, spiegano alcuni esperti al Guardian, ma forza la chiusura di tutte le app e blocca eventuali manovre lanciate da malintenzionati a nostra insaputa. ◆